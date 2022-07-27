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28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Konut fiyatları yüzde 145.5 arttı

27 Temmuz 2022, Çarşamba 23:54
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı.

Buna göre konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 145,50 arttı. Böylece konut fiyatları yıllık bazda rekorunu tazeledi. Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 olmuştu. 3 büyük şehir bazında incelendiğinde konut fiyatları aylık bazda İstanbul’da yüzde 12,7, Ankara’da yüzde 11,9 ve İzmir’de yüzde 11,5 arttı. Yine İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut fiyatları yıllık bazda sırasıyla yüzde 165,4, 147,5 ve 139,9 oranında artış kaydetti.

Haber Merkezi

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