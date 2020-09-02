Krediler küçülmeyi frenledi

PANDEMİ SÜRECİNİN EN AĞIR YAŞANDIĞI 2. ÇEYREKTE YÜZDE 9,9 DARALAN TÜRKİYE’NİN YILSONUNDA YÜZDE 2-2,5 KÜÇÜLMESİ BEKLENİYOR. KAMU HARCAMALARINI KISAN HÜKÜMET, KREDİ YAĞMURU İLE DAHA YÜKSEK BİR KÜÇÜLMENİN ÖNÜNE GEÇMİŞ OLDU.

Koronavirüs salgınının Türk eko- nomisinde meydana getirdiği tahribatın boyutları ortaya çıkmaya başladı. Salgının en yoğun hissedildiği karantina dönemini kapsayan 2020’nin ikinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisi yüzde 9,9 küçüldü. Salgının en çok vurduğu sektör ise, hizmet sektörü oldu. Hizmet sektörü, ikinci çeyrekte yüzde 25 küçülerek rekor kırdı. Hükümetin kamu bankaları eliyle pompaladığı kredi yağmuru ise, finans ve sigorta faaliyetlerini yüzde 27,8 büyüttü. DW Türkçe’nin haberine göre, ekonomistler, “Pandemi döneminde kamu harcamalarını düşüren hükümet, buna karşın bankacılık sektörü üzerinden gerçekleştirdiği kredi yağmuru ile ekonomide daha yüksek bir küçülmenin önüne geçmiş oldu” diyor Türkiye İstatistik Kurumu, 2020’nin ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Türk ekonomisi Covid-19 pandemisinin en ağır yaşandığı Mart-Nisan-Mayıs ay- larında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 daraldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurtiçi hasıla ise yüzde 11 küçüldü. Türkiye, 2020 ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyümüştü.

“Üçüncü çeyrek verileri güçlü”

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, hizmet sektörlerindeki ağır gerilemeye karşın, bankacılık ve iletişim sektörlerindeki büyümeye dikkat çekiyor. Prof. Kara, “Banka kre- dilerindeki çok hızlı artışlar, büyümenin daha da negatife gitmesini engellemiş gibi görünüyor” diyor. Önümüzdeki dönem açısından ise, özellikle üçüncü çeyreğe ilişkin verilerin ekonomide güçlü bir toparlanmaya işaret ettiğini kaydeden Kara, “Özellikle ihracatın geri gelmesi ve kredilerin hızlı bir artış göstermesiyle beraber, dayanıklı tüketim, otomobil ve konut gibi sektörlerdeki artışların da desteği ile sanki üçüncü çeyrekte büyüme tekrar sıfırlara, hafif pozitiflere çıkabilir” diye konuşuyor.