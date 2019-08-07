Krediler mevduatı geçti

Türkiye’de yılın ilk yarısında toplam mevduatı kullandırdığı kredi miktarını karşılayan sadece 7 il bulunurken, 74 ilin kredi/mevduat oranı yüzde 100’ü aştı.

Türkiye’de yılın ilk yarısında toplam mevduatı kullandırdığı kredi miktarını karşılayan sadece 7 il bulunurken, 74 ilin kredi/mevduat oranı yüzde 100’ün üzerine çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2019’un ilk yarısında toplam mevduatı, toplam nakdi kredisini karşılayan il sayısı 7 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de 74 il ise mevduatlarından daha fazla kredi kullandırdı. Türk bankacılık sektöründe kredi/mevduat oranı geçen yıl sonunda yüzde 122,6 düzeyinde bulunurken, haziran sonunda bu oran yüzde 117,2’ye geriledi.

Verilere göre Haziran sonu itibarıyla Türkiye’nin 74 ili de mevduatından fazla kredi çekmiş durumda. Bu illerin başında da Siirt, Erzurum ve Kahramanmaraş geliyor. Kredi/mevduat oranı Siirt’te yüzde 346,4, Erzurum’da yüzde 285,5, Kahramanmaraş’ta yüzde 263,1 ve Ardahan’da yüzde 251,8 düzeyinde gerçekleşti. Mevduatı borcuna yeten iller arasında ise ilk sırada yüzde 69,6 ile Tunceli gelirken, bunu sırasıyla yüzde 88,9’la Aksaray, yüzde 90,4’le Isparta, yüzde 91’le Zonguldak, yüzde 94,1’le Muğla, yüzde 94,3’le Nevşehir ve yüzde 95’le Erzincan takip ediyor.