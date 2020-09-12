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12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Krediler zenginlere yaradı

12 Eylül 2020, Cumartesi
PROF. DR. EGE YAZGAN, “GELİR GRUPLARI AÇISINDAN BAKTIĞINIZDA, ÜST GELİR GRUBUNUN PİYASAYA POMPALANAN KREDİLER İLE YARALARINI DAHA RAHAT SARABİLDİĞİNİ, ANCAK ALT GELİR GRUBUNDAKİ İNSANLARIN PANDEMİ KRİZİNDEN ÇOK DAHA AĞIR ETKİLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ” DEDİ.

Türkiye ekonomisinde sular durulmuyor. Son günlerde yeniden yükselişe geçen dolar kuru 7,5 TL sınırına dayanırken, Haziran 2020 dönemine ait resmi işsizlik oranı da yüzde 13,4’e yükseldi. Enflasyonun çift haneye demirlediği Türkiye’de, özel sektörün 170 milyar dolarlık dış borcu endişe oluşturmaya devam ediyor. Pandeminin iş dünyasında en ağır hissedildiği ikinci çeyrekte yüzde 9,9 küçülen Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde yaşadığı krizden nasıl çıkacağı merak konusu. 

YATIRIMLAR BİR TÜRLÜ HIZLANMIYOR

Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (CEFİS) Prof. Dr. Ege Yazgan, Türkiye’nin henüz yatırımlar konusunda hızlanamadığını belirtirken, “Yalnızca pandemi ile ilgili sorunlar değil, Türkiye’nin kendine has belirsizlikleri nedeniyle de yatırımlar bir türlü hızlanamıyor 2018’den beri” diye konuşuyor.

Öte yandan son yıllarda yaşanan kriz ve üstüne pandemi nedeni ile Türkiye’de gelir dağılımındaki eşitsizliğin de hızla arttığına dikkat çeken Prof. Yazgan, “Gelir grupları açısından baktığınızda, üst gelir grubunun piyasaya pompalanan paralar, krediler ile yaralarını daha rahat sarabildiğini, ancak alt gelir grubundaki insanların pandemi krizinden çok daha ağır etkilendiğini görüyoruz.” diyor.

Tüketİcİ güvenİnde düşüş sürüyor

Büyüme açısından öncü gösterge olarak tanımlanan sanayi üretimi ve tüketici güven endeksi gibi verilere bakıldığında, önümüzdeki dönemde büyümeye hız verecek bir iç talep artışı yaşanması uzak bir ihtimal olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Prof. Yazgan, “Türk İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son açıklanan Haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi’ne göre, Mayıs ayında yüzde 19,4 daralan sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi. Ancak takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, sanayi üretimi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,9 azalmış durumda. Vatandaşların ekonomiye olan güvenini ölçen Tüketici Güven Endeksi ise ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 59,6 puana kadar geriledi. Endekste 100 puanın üzeri ekonomiye olan güveni, aşağısı ise güvensizliği gösteriyor” diye konuşuyor.

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“Albayrak’ın % 5 büyüme öngörüsü hayal”

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, verilere bakıldığında Bakan Albayrak kadar “iyimser” olunmasının pek mümkün olmadığını söylüyor.

Ekonominin küçülmeye devam edeceğini ve bu küçülmeden çıkışın kolay olmayacağını vurgulayan Prof. Yılmaz, “Bu süreçte en vahimi olanı, hükümet bindiği dalı kesti. 2003’ten beri Türkiye yabancı sermaye girişi ile büyüdü. Ama son bu swap cezaları, ‘dış komplo’ söylemleri ile halka hamaset yapıldı. Yabancı yatırımcıyı cezalandırdılar, Artık yabancı yatırımcı Türkiye’ye kolay kolay gelmeyecek. İzlenen politikalar nedeniyle, Türkiye 2001 öncesi gibi geleceği belirsiz bir ekonomi olarak görülüyor.”

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