Krizi aşmanın formülü: Çalışana yatırım

Great Pleace to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, “Çalışanların birbirlerine ve şirket değerlerine İnandığı, güven ortamını oluşturabilmiş işletmelerin krizleri daha rahat aşabildiğini biliyoruz” dedi.

Great Place to Work® Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar, kurum kültürüne yatırım yapan işletmelerin zor dönemleri atlatmada daha başarılı olduklarını ortaya koyuyor. Zor dönemlerde kurum kültürüne yapılan yatırımlar, işletmelere 3 kata varan ekonomik büyüme olarak geri dönüyor. En iyi işverenler listesine giren şirketler, başarılarını belgeleme fırsatı yakalayarak, marka bilinirliliğini artırabiliyor ve müşteri algısında daha güvenilir bir marka olarak değerlendiriliyor ve yüksek müşteri sadakati sağlayarak şirketlerin ekonomik performansını güçlendiriyor.

Krizden ekonomik olarak büyüyerek çıkmanın yolu

Enstitü tarafından yapılan araştırmalar, güven düzeyi yüksek kurum kültürü oluşturmanın kritik bir yatırım stratejisi olduğunu ortaya koyuyor. Bu konuda gerçekleşen araştırmalar, yüksek güven kültürüne sahip işletmelerde ekonomik performansın 3 kata kadar arttığını gösteriyor. Kriz zamanlarında kurum kültürüne yatırım yapan işletmeler, krizleri avantaja çevirebiliyor, ekonomik daralmanın yaşandığı süreçleri çalışanlarının ekstra katkı sağlama istekliliği ile daha hızlı ve kolay aşabiliyorlar. En iyi işveren unvanına sahip şirketler, kurum kültürü ve yüksek güven düzeyinin inşası için yapılan yatırımı lüks olarak değil, rekabet konusunda önemli bir stratejik adım olarak farklı sektör ve büyüklükteki tüm şirketlerin dikkate alması gereken bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyorlar.

Güçlü şirketler yeni normale kolay uyum sağlayacak

Great Pleace to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, programın şirketlerin işveren markalarını destekleme ve kurum kültürüne güç kazandırma hedefi ile tasarlanan ve dünya genelinde uygulanan bir program olduğunu belirtti. Toprak, “30 yıllık deneyimimize dayanarak çalışanların birbirlerine ve şirket değerlerine inandığı, güven ortamını oluşturabilmiş işletmelerin krizleri daha rahat aşabildiğini biliyoruz. Yeni normalde kurum kültürüne yatırım yapan şirketler yoğun rekabet ortamında rakiplerinden daha avantajlı olacaklar. Yeni çalışma modelleri üretme, belirsizlikleri yönetme, değişime uyum sağlama, dijitalleşme ve çeviklik gibi yetkinliklerini de geliştirme fırsatına sahip olacaklar.” diye konuştu.