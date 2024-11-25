Küçük esnaf kepenk kapattı

İstanbul’da kentsel dönüşümle yenilenen binalarda kiralar fırladı, mahallelerin sembolü olan küçük esnaf dükkan bulamaz hale geldi.

Yenilenen binalardaki işyerini boşaltan bakkal, manav, ayakkabı tamircisi, terzi aynı semtte 5 katı kirayı görünce kepenk kapatıyor. İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) verilerine göre İstanbul’da 270 bin esnaf ve sanatkâr var. Bu işyerlerinin yüzde 80’i sokak aralarında faaliyet gösteriyor. Kentsel dönüşümle yenilenen binalarda kiralar, semtine göre yüzde 100 ila 400 oranında arttı. İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, “İşini devam ettirmek isteyen esnaf yüksek kiralara taşınıyor, maliyetleri karşılamayan, iş yerine uygun dükkân bulamayan esnaf ise kepenk kapanıyor. Birçok meslek kayboluyor” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

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