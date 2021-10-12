Kurumsal ekspertizler 2. ele çekidüzen verdi

Ülkemizde oto ekspertiz/oto check-up sektörünün kurumsallaşması ve yaygınlaşmasında yer alan Pilot Garage, ikinci el araç pazarında yıllar içinde değişen dinamiklere ışık tutan açıklamalarda bulundu.

Regülasyonların desteğiyle zaman içerisinde ülkemizdeki ikinci el araç parkının daha sağlıklı kalmasında kurumsal ekspertiz noktalarının önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Ülkemizdeki araç yaş ortalamasının 14,2 olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, iki muayene arasında araçların trafiğe uygunluğu TSE Belgesi olan ekspertiz noktalarında tekrar kontrol edilmiş oluyor. Yanmayan sinyal lambasından şasi işlemlerine, lastik hasarlarına değin ekspertize giren araç çok detaylı şekilde inceleniyor ve eksikler tespit ediliyor. Birçok suçta kullanılan change araçlar da yine ekspertizde ortaya çıkıyor.” dedi.

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