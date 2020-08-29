Lactone ihracata çalışıyor

KOZMETİK SEKTÖRÜNÜN YERLİ MARKASI LACTONE 8 MİLYON DOLARLIK EK YATIRIM KARARI ALDI.

Kozmetİk sektörünün yerli markası Lactone, pandemi dönemiyle birlikte talep patlaması yaşayan sağlık destek ve besin takviyesi pazarına yönelik ihtiyacı karşılamak için 8 milyon dolarlık ek yatırım kararı aldı. Türkiye’de toplam hacmi 26 milyar dolara ulaşan ve bu hacmin büyük bölümü yabancı şirketler tarafından domine edilen kozmetik pazarında 2013 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Lactone, mevcut yatırım miktarını artırma kararı aldı. 7 yıl önce bir start-up şirketi olarak sektöre giren ve şu anda 400’e yakın çalışanı bulunan Lactone, Çorlu-Ergene’deki üretim tesisini 10 kat büyüterek 30 bin metrekarelik alana genişletti. Lactone ürünlerinin yüzde 98’i Avrupa, ABD ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, pandemi süreciyle birlikte sağlık destek ve besin takviyesi pazarında yüzde 150’lere varan artışlar yaşandığına dikkat çekerken, “COVID-19 da dahil olmak üzere mantar temizleme, kötü bakterileri yok etme ve pek çok türden virüse karşı etkili en önemli silahın kekik yağında bulunan Carvacrol’un etken madde olduğu, dünya genelindeki 46 farklı üniversitede yapılan çalışmalar tarafından onaylandı. Dünyada 3-4 binden fazla kekik çeşidi bulunuyor, ama etken maddenin en yoğun ve iyi olduğu 14-15 kekik türü var. Lactone Life marka ürünlerimizden Carvacrol, Türkiye’de üretilen bu en etkin kekik türlerinin yağından hazırlanıyor. Lactone Life Carvacrol’ü kapsül, ağız spreyi ve çay şeklinde satışa sunduk. Yine Lactone tarafından üretilen dezenfektanlarda da bu etken maddeye yer verdik.”

Yalova - Recep Bozdağ