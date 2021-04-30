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30 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Lastiklerde yeni uygulama yarın başlıyor

30 Nisan 2021, Cuma 11:39
Lastik etiketlemeye düzenleme getiren yönetmelik kapsamındaki yeni etiket uygulaması yarından itibaren Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak yürürlüğe girecek.

PETLAS Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının söz konusu düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, lastik etiketlerinin sürüş güvenliği, sürüş konforu ve yakıt tasarrufu açısından önemli bilgileri içerdiğini belirterek, uygulamanın, tüketicilerin lastik satın alırken bilinçli seçim yapmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Uygulamanın nihai amacının, kullanıcılara ekonomik ve çevresel verimlilik parametreleri hakkında bilgi vermek olduğunu dile getiren Özürün, "Yeni düzenlemeyle etiketlerdeki format değişti, etiketleme parametreleri güncellendi, kare (QR) kodla etiketin dijital kopyasına erişim sağlandı." diye konuştu.

Etiketlerin regülasyona uygun şekilde lastiğin üzerinde bulunmasından üretici ve ithalatçı firmalar, tüketicilerin görebileceği şekilde sergilenmesinde de bayilerin sorumluluk taşıdığına dikkati çeken Özürün, ayrıca yol ve yolcu güvenliğinde yakıt tasarrufu ve lastik ömrü açısından mevsimine uygun lastik kullanımının önemli olduğunu vurguladı.

Özürün, mevsimine uygun giyinmek gibi araçlarda da mevsimine uygun hazırlıkların yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

"Lastik bilgilerine erişim QR kodla sağlanacak"

Yarın yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında binek araç, SUV (C1), hafif ticari (C2), Ağır Vasıta (C3) tipi araçların lastik etiketlerinin görselinde ve lastik etiketinde verilmesi zorunlu olan bilgilerde değişiklik yapıldığını dile getiren Özürün, şu bilgileri paylaştı:

"Yeni uygulamada kış lastikleri için lastiğin kar testinde gerekli performans kriterlerini karşıladığını gösteren '3 Zirveli Tepe Kar Tanesi' (3 Peak Mountain Snowflake / 3PMSF) işareti etiket üzerinde gösterilecek. 3PMSF işareti olmayan lastikler kış lastiği olarak satılamayacak. Daha önce 7 basamakta gösterilen yakıt verimliliği ve ıslakta yol tutuş ölçekleri, yeni lastik etiketlerinde 5 basamakta gösterilecek şekilde düzenlendi. Ses şiddeti birimi olarak da tanımlanan desibel değeriyle gösterilen bu veri, lastik etiketlerinde daha önce dalga sayısıyla gösterilirken, yeni etiket sisteminde A-B-C şeklinde harf ile gösterilecek."

Yeni lastik etiketlerinin sağ üst köşesinde, lastik bilgilerine ve lastik etiketinin dijital kopyasına erişim sağlayan QR kodun yer alacağını belirten Özürün, "Lastiğin markasının yanı sıra tanımlayıcı tipi, ebat tanımı, yük kapasitesi indeksi ve hız kategorisi sembolü de etiket üzerinde gösterilecek." dedi.

AA

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