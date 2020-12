Mahmutpaşa kan ağlıyor

“İSTANBUL EKONOMİSİNİN KALBİ” DİYE ANILAN VE BİR ZAMANLAR İNSANLARIN YÜRÜMEKTE BİLE ZORLANDIĞI TARİHÎ ALIŞ VERİŞ MERKEZİ MAHMUTPAŞA’DA, İŞLER DURMA NOKTASINDA. ESNAF KAN AĞLIYOR. “AÇIZ KARDEŞİM AÇ, ARTIK BUNU DUYUN” FERYATLARI YÜKSELİYOR.

“İstanbul ekonomisinin kalbi” diye anılan ve bir zamanlar insanların yürümekte bile zorlandığı tarihî alışveriş merkezi Mahmutpaşa’da, işler durma noktasında. Esnaf kan ağlıyor. 10 aydır doğru düzgün satış yapmayan birçok dükkân el değiştirirken, kepenk indirmemekte direnen esnaf da “Açız kardeşim aç, artık bunu duyun. Bir bataklığın içinde kendi kendimize çırpınıp duruyoruz” diye feryat ediyor. Pandemi sürecinde uygulanan kısıtlamalar, artan hayat pahalılığı ve zamlar vatandaşın cebini yaktığı için dar gelirliler ve esnaf iyice perişan oldu. İstanbul’un kalbinin attığı, önceleri iğne atsan yere düşmeyecek Mahmutpaşa’ da dükkân sahipleri de işletmeciler de çalışanlar da sıkıntıda. Pandemiden önce de sıkıntı yaşayan, kirasını, primini, vergisini ve giderlerini ödemekte zorlanan esnaf, bu dönemde iyice dibe vurdu. Ancak esnaf seslerinin yeterince duyulmamasından şikâyetçi.

MAĞDURUM, KİRAMI VEREMİYORUM, EVİMİ GEÇİNDİREMİYORUM”

“Bakın dükkân bomboş. Bu şartlarda biz evimize ekmek götüremiyoruz” diyen bir ayakkabı çalışanı, “Ben şu an buradan devlet büyüklerine sesleniyorum. İnsanlarla lütfen rica edeceğim dalga geçmeyin. İnsanlar şu an geçinemiyor. Evliyim ve üç çocuğum var. Şu an evimi geçindiremiyorum, kiramı veremiyorum. Markete gittiğim zaman istediğim şeyi alamıyorum. Hepsinden kısmak zorunda kalıyorum. Diyorsunuz ki ‘Ekonomi çok iyi’. Açız kardeşim, aç. Artık bunu duyun. Bun insanlarla dalga geçmeyin, alay etmeyin” dedi.

MAHMUTPAŞA İLK DEFA BOMBOŞ

25 yıldır Çarşı’da esnaf olan Hüseyin Kurt, işlerinin yüzde 80 düştüğünü belirterek, “Bekliyoruz, gördüğünüz gibi müşterimiz yok. Normalde damatlık satıyoruz, ama şimdi çocuklar için mont, kaban satıyoruz ki sadece günlük yeme içme paramız çıksın diye. Çok zor durumdayız. Buradaki bütün esnaf aynı durumda. 25 yıldır buradayım. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum Mahmutpaşa bomboş. Araplar olmasa tamamen boş burası. Hükümetten kiraların ertelenmesini istiyoruz. Mal sahibi dinlemiyor ‘Ben kiramı alırım’ diyor” şeklinde konuştu.

YUKARIDAKİLERE DUYURULUR

Mahmutpaşa’da 40 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Sinan Pehlivan, “40 senedir bu çarşıda ayakkabı satıyorum. İşler yüzde 90’dan yüzde 20’lere, yüzde 30’lara düştü. Kira ödemelerimiz geriden geliyor. Ener- jimiz yok, paramız yok, işimiz de yok. Önceki yıllarda kazandıklarımızı yiyoruz. Hazıra dağ dayanmaz. Elimizdeki bazı gayrimenkulleri çıkarıyoruz. Vergiyi öteliyorlar, ama sonra onu ben ödüyorum. Bir senelik vergi birikti, bir senelik elektrik birikti, sigorta birikti. Siz bunları ödemem için bir kolaylık gösteriyor musunuz? Yok. Bu çarşıda eğer 20, 30 tane kiralık dükkân bırakıp gittiyse bu tehlike çanları çalıyor demektir. Yukarıdakilere herkese duyurulur.”

KONUŞMANIN DA BİR ANLAMI YOK

Dükkân sahibi çeyizlik ürün satan esnaf Mustafa Yurdagül, düğün ağırlıklı bir sektör oldukları için pandemi sürecindeki kısıtlamalardan en çok kendilerinin zarar gördüğünü söyledi. Yurdagül, “Eve gittiğinizde çocuğunuza bir çikolata alamıyorsanız, artık bitmiştir her şey. Konuşmanın da bir anlamı yok. Hiçbir şekilde hiçbir destek almıyoruz. Ben şu anda arabamı, evimi satıp dükkânımın kirasını, vergimi ödemeye çalışıyorsam zaten benim hiçbir şeyim kalmamıştır” diye konuştu.

İstanbul - anka