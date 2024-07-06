Marketin enflasyonu TÜİK’ten 4 kat fazla

TÜİK’in son verileri gıda fiyatlarındaki korkunç artışı gözler önüne serdi. 6 ayda limon fiyatı 4 katına, fındık fiyatı ise yüzde 77 artarak 600 TL’yi aştı. Bu artışlar sofraları adeta yakarken, fırsatçılar da bu durumdan faydalanıyor.

27 Aralık 2023’te 15,22 TL olan limonun kilogram fiyatı, 6 ayda %213,9’luk fahiş bir artışla 47,79 TL’ye çıktı. Hem hasat yaklaşırken hem de taban fiyat tartışmaları sürerken fındık fiyatları da fırladı. Fındık içinin kilogram fiyatı 6 ayda yüzde 77 artarak 339 TL’den 601 TL’ye yükseldi. Bu artış, fındık üreticilerini de zora sokarken, tüketiciler için de büyük bir yük oluşturuyor. Ekonomim’in haberine göre, antep fıstığı da fiyatı en fazla artan ilk 10 ürün arasında üçüncü oldu. 27 Aralık 2023’te 527 lira olan bir kilogram Antep fıstığının fiyatı yüzde 70’lik artışla Haziran 2024’te 900 liraya çıktı. Kuru kayısının kilogram fiyatı da yüzde 58’lik artışla 307 liradan 487 liraya yükselirken, bir kilogram kuru incirin fiyatı da 6 ayda yaklaşık yüzde 47 artarak, 300 liradan 441 liraya ulaştı. Nohutta fiyat artışı ise 6 ayda yüzde 46’yı buldu. Ürünün kilogram fiyatı 66 liradan 97 liraya kadar yükseldi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK-AR) TÜİK verilerine göre yaptığı hesaplamada haziranda gıda enflasyonu emekliler için yüzde 93.9, yoksul kesim için ise yüzde 121 olarak gerçekleşti.

***

Yoksulluğun dibine vuruluyor

Açıklanan resmi rakamlara göre milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam enflasyonun gerisinde kaldı. Uzmanlara göre bu tablo iktidarın ücretleri baskılama politikasının parçası. Ancak durgunluk kapıda. DW Türkçe’ye konuşan çalışma hayatı ve iş hukuku uzmanı Dr. Murat Özveri, Çalışma hayatı ve iş hukuku uzmanı Dr. Murat Özveri, enflasyon, malların fiyatlarını geometrik olarak artırırken ücretleri de geometrik olarak geriye çektiğini ve bu sebeple sadece enflasyon oranı kadar zam yapılsa dahi fiyatlarla ücretin alım gücü arasındaki makas daralmadığını söyledi. Özveri, “Geriye doğru enflasyon oranında zam aldığınızda zaten yoksullaşıyorsunuz. Bir de bunun altında zam alınca yoksulluğun dibine vuruyorsunuz” dedi. Haber Merkezi

Haber Merkezi