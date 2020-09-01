Mevsimlik işçilerin derdi

Türkiye’de mevsimlik işçiler, Koronavirüsü salgınında sağlıklı şartlardan uzakta hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Türkiye bir yandan Covid-19 pandemisiyle mücadele ederken, değil herhangi bir salgın için, günlük hayat açısından dahi yeterli hijyen koşullarına sahip olmayan hayatlar söz konusu. VOA Türkçe’nin haberine göre, çadır kentleri ve tarlalardaki çalışmaları görüntülenen mevsimlik işçilerden pek çoğu Şanlıurfa, Mardin, Kilis gibi Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelmiş durumda. Uzun yıllardır Ankara civarındaki tarlalara mevsimlik işçi olarak gelenler olduğu gibi, kendi yaşadığı yerlerde iş bulamadığı için ilk kez gelenler de var.

Kendi kaderlerine terk edilmişler

Çiftçiler için komisyon karşılığında mevsimlik işçi ayarlayan Hekim Türe, şartları ve devletten beklentilerini şöyle anlattı: “Kendi kaderlerine terkedilmiş durumdalar. Normalde bu kadar işçi, kaç tane grup işçi var. Burada büyük bir araziyi istimlak edip orada devlet olarak bir prefabrik evler veya çadır kent kurulması daha mantıklı olur. Ama kimsenin kimseden haberi yok. ‘Tarımsal işçi’ diyorlar ‘değerli buluyoruz’ diyorlar ama başka bir şey yok. Görünürde hiçbir şey yok” diyor. Yaz başında Şanlıurfa’dan yola çıkıldığında gerekli sağlık muayenesi yapılarak mevsimlik işçilerin Ankara’ya geldiğini kaydeden Hekim Türe, burada ise birkaç kez ateş ölçümü dışında işçi sağlığı bakımından herhangi bir tarama vesaire yapılmadığını belirtiyor.

Çadırda uzaktan eğitim zor

Ankara’ya 40 kilometre uzaklıktaki bu çadır kentlerde, ilk ve orta öğretim çağında çok sayıda çocuk var. Çocuklar için ne şartlar sağlıklı ne de uzaktan eğitim imkânı varmış gibi görünüyor. Örneğin Azize Ertuğrul, Polatlı ilçesindeki Bedriye-Halil Mıhçıoğlu Ortaokulu’nda, arkadaşı Mine Tekin ise Esentepe Ortaokulu’nda öğrenci. Uzaktan eğitim başladığında televizyondan izlemeyi planlıyor her ikisi de. Çanak anten ne kadar iyi çalışırsa ancak o kadar iyi takip edebileceklerini de söylüyorlar. Uzaktan eğitim başladığında nasıl takip edeceklerini ise pek bilmiyorlar.

Bittik, tamamen sıfıra düştük



Bölgede mevsimlik işçi çalıştırmakta olan çiftçilerden Vahdettin Kömez ise, tarım sektörü olarak Covid-19 salgını sebebiyle, iyi durumda olmadıklarından yakınanlardan birisi. Kömez, “Biz tarım olarak ekonomi olarak bitiğiz. Bittik, tamamen sıfıra düştük” dedi. Buğday ektiğini, 600 kilo ürün elde etse ve bunu 1,5 liradan sattığında 900 milyon lira kazandığını, ancak masrafı düştüğünde eline taş çatlasa 300 milyon lira kaldığını söyleyen Kömez, bu sene bunu bile kazanamayacağı görüşünde.