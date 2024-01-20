Milyonlarca emekli yoksulluk ve sefalet içinde

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, ülkedeki yaklaşık 16 milyon emeklinin açlık, yoksulluk ve sefalet içerisinde hayatını sürdürmeye çalıştığını belirterek, giderek derinleşen ekonomik krizin, vatandaşları yoksulluğun pençesine hapsederken, bu durumdan en çok etkilenen kesimlerden birisinin emekliler olduğunu ifade etti.

Yeşildağ, “Siyasal iktidar, aklımızla ve emeklilerle dalga geçmeye devam ediyor. Büyük çoğunluğu açlık sınırının altında gelirle yaşayan emekliler için böyle bir zam açıklaması en hafif tabirle vicdansızlıktır. Emekliye verilen üç kuruş artışla emekli sefalet aylıklarına mahkum ediliyor. SGK tasarruf tedbirleri emekliler üzerinde yapılamaz.” dedi. Yeşildağ şunları söyledi: “Emekliye verilen üç kuruş artışla emekli sefalet aylıklarına mahkum ediliyor. SGK tasarruf tedbirleri emekliler üzerinde yapılamaz.” İstanbul - Seyhan Şentürk

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