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5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Müteahhitlere 2.15 milyar daha

04 Mayıs 2021, Salı 23:50
Kuzey Marmara Otoyolu’nu İşleten ortaklığa, garantİ edİlen araç geçİş sayısına ulaşılamadığı İçİn 2 mİlyar 150 mİlyon lİra ödeme yapıldı.

Yap-işlet devret (YİD) modeliyle inşa edilen ve yıllık belli bir sayıda araç geçiş garantisi verilen köprü ve otoyollar için devlet kasasından her yıl çok büyük miktarlarda para çıkmaya devam ediyor. gazeteduvar’ın haberine göre, köprü ve otoyollara dolar ve euro üzerinden geçiş garantisi ödemesi yapılıyor. Bu proje-lerden Kuzey Marmara Otoyolu ve Ankara-Niğde Otoyolu için müteahhit firmalara geçen hafta ödeme yapıldı.

2020 ödemesi

Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi, Avrupa Yakası’nda Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ ve Asya yakasında KMO Anadolu Otoyolu İşletme AŞ adlarıyla iki ayrı görevli şirketten oluşuyor. Otoyolu işleten ortaklığa, 2020 yılı için 2 milyar 150 milyon lira garanti ödemesi yapıldı. Ankara-Niğde Otoyolu’nu ise ERG Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ. işletiyor. Bu projeyi üstlenen şirkete de 2020 yılı için 150 milyon TL dolayında garanti ödemesi gerçekleştirildi. Karayolu bakım-onarım ve yapımını üstlenen diğer müteahhitlere de bayram öncesinde ödeme yapılacağı belirtiliyor.

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