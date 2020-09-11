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11 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Mutlu çalışan, şirketini de mutlu ediyor

11 Eylül 2020, Cuma
PEAKUP CEO’SU AHMET TOPRAKÇI, “ÇALIŞANINI MUTLU ETMEK İÇİN YATIRIM YAPAN ŞİRKETLER KARŞILIĞINI FAZLASIYLA ALIRKEN, BU ŞİRKETLERDEN HİZMET YA DA ÜRÜN SATIN ALAN MÜŞTERİLER DE MUTLU OLACAKLAR” DEDİ.

Recep Bozdağ - YALOVA

Teknoloji firması PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “İş dünyasında gelecek dönemin en önemli konusu ‘dijital dünyada çalışan mutluluğu’ olacak. Çalışanını mutlu etmek için yatırım yapan şirketler karşılığını fazlasıyla alırken, bu şirketlerden hizmet ya da ürün satınalan müşteriler de mutlu olacaklar” dedi. Pandemi nedeniyle dijital iş yeri kavramının hayatımızın merkezinde yer aldığı günümüzde, kurum içi iletişim süreçleri de dijitale taşındı. Evden çalışanlara kurum kültürü, motivasyon, ekip ve birliktelik gibi önemli duyguları aktarmak artık daha da kritik. Dijital platformların önemi bu kapsamda daha da arttı. Dijital iletişim ve bağlılık uygulamaları başarılı olursaçalışanların hem kendi aralarındahem kurumla olan etkileşimi artırılıyor hem de verimlilik seviyesi yükseliyor. Araştırmalar, bu dönemde dijital platformları etkin ve doğrukullanarak kurum içi iletişime yatırım yapan şirketlerin rakiplerine göre daha başarılı ve mutlu olduğunu gösteriyor. 

 

Araştırmalar ispatlıyor

Gallup Group tarafından yapılan araştırmaya göre, işine ve kurumuna bağlılığı yüksek olan çalışanlar, çalışmaya hevesli ve iş ortamlarını seven kişilerden oluşuyor. Yöneticilerin etkisiyle ve yetenek yönetimi ile çalışan bağlılığını arttıran şirketlerin kazançları da rakiplerine kıyasla ortalama % 147 artış gösteriyor. Benzer şekilde, Aberdeen Group’un yaptığı araştırmada, çalışan bağlılığı yüksek şirketlerin müşteri sadakati oranında % 233’lük, yıllık gelir artışı oranındaysa % 26’lık bir yükselme olduğu raporlandı. Bu başarının ana nedeni, kurum içi iletişimin başarılı yürütülmesi ve bunun için dijital platformların etkin ve doğru kullanımı. 

Dijitalde de mutlu etmek mümkün

Yenİ dönemde iş dünyasında mutluluk kavramının çok daha fazla konuşulacağının altını çizen PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı, “Pandemiyle birlikte dijitalleşme rutin hızından çıkarak her alanda yaygınlaştı ve etkinleşti. Bu alanlardan biri de salgın sebebiyle evinden çalışmak zorunda kalan şirket çalışanlarının işlerine ve kurumlarına olan bağlılıklarını, motivasyonlarını canlı tutmak yani kurum içi iletişim oldu. Bu dönemde İnsan Kaynakları Uzmanları ve Bilişim Teknolojileri profesyonelleri hiç olmadıkları kadar yakın çalıştılar. Ve kurum içi dijital iletişim platformları geliştirildi. Bu alana hızlı ve doğru yatırım yapan şirketlerin verimliliği önemli ölçüde yükselirken, araştır- macılar sebep olarak mutlu çalışan kavramını gösterdi” şeklinde konuştu.

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