“Okul ücreti, aile bütçesinin yüzde 30’unu geçmemeli”

Artan kreş fiyatları ve çocuk bakıcılarının ücretlerini değerlendiren Özel Anaokulları Derneği Başkanı Hacı Murat Kuş, şunları söyledi:

“Okul maliyetleri ciddi külfet haline geldi. Bunun içerisinde kira maliyetlerimiz var, öğretmen maliyetlerimiz var, gıda fiyatlarımız var, bunun haricinde ekstradan okullarımıza katmış olduğumuz değerler var ki bunlar da branş öğretmenleri yani bir okulun aşağı yukarı 8-9 öğretmeni varsa dışarıdan almış olduğu hizmetlerle beraber bu yaklaşık 13-14 tane öğretmene tekabül ediyor. Butik anaokulları çocuklar için bütün gelişim süreçlerini sağlayabilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor, evet bazı okullar belli bir rakamın üzerine çıkmış olabilirler ama bu da arz talebi karşılıyor. Velilerimizin şunu bilmesi lazım ki bir okulun ücreti, bir aile bütçesinin en fazla yüzde 30’u kadar olması gerekiyor.”

Bursa - Yeni Asya