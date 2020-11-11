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11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

OPEC'in petrol üretiminde artış

11 Kasım 2020, Çarşamba 16:35
OPEC'in ham petrol üretimi, ekimde bir önceki aya göre günlük 322 bin varil artışla 24 milyon 386 bin varil oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, geçen ay bir önceki aya göre 322 bin varil artarak 24 milyon 386 bin varile yükseldi.

OPEC'in Petrol Piyasası Raporu'na göre, ekimde küresel petrol arzı önceki aya göre günlük 580 bin varil artarak 91 milyon 170 bin varil oldu.

OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi geçen ay günlük 250 bin varil arttı ve 66 milyon 790 bin varil seviyesine çıktı. OPEC'in ham petrol üretimi ise günlük 322 bin varil artışla 24 milyon 386 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in üretimindeki artışla ekimde küresel petrol üretimindeki payı yüzde 26,7'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya, Irak ve Nijerya'da artarken, en büyük düşüş Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüldü.

Libya'da günlük üretim, ekimde bir önceki aya göre 299 bin varil, Irak'ta 148 bin varil, Nijerya'da 47 bin varil artarken, BAE'de ise 74 bin varil geriledi.

AA

Etiketler: OPEC, petrol üretimi, artış
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