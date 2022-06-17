Orman yangınlarına karşı tedbir

Türk Hava Kurumu (THK), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliği ile bakımı yapılan 4 uçağın kiralama teklifinde anlaşıldığını, temmuz ayında uçakların yangın bölgelerinde konuşlanarak faal olarak hizmette bulunacağını bildirdi.

THK, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliği ile, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hizmetine sunmak üzere 3+1 uçak kiralama teklifinde iş birliğine vardıklarını açıkladı. THK’nın sosyal medya hesabından “Geri Sayım Başladı” başlığı ile yayınladığı açıklama şöyle:

BAKIMA ALINAN 4 UÇAKTAN 3’NÜN BAKIMLARI TAMAMLANDI

“Türk Hava Kurumu’na ait olan ve orman yangınlarıyla havadan mücadelede kullanılan CL-215 amfibik yangın uçaklarının 4 tanesinin bakım ihtiyacı TUSAŞ ile yapılan iş birliği kapsamında bir yılı aşkın çalışmanın sonunda nihai aşamasına geldi. 9 adet CL 215 amfibik yangın söndürme uçağımızdan uçuşa elverişlilik alabilecek 6 uçaktan ilk etapta 4 adedinin bakımları Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliği sonucu TUSAŞ’ın destekleriyle yapılmaya başlandı. Bunlardan 3 adedinin bakımları tamamlandı. 1 uçağımızın da bakımı son aşamasında. 2 adet uçağımızın bakımı da bir yandan devam edecek ve en geç önümüzdeki yıla hazır hale gelecektir.

Ankara - anka