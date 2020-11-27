Ortalama ücretler ‘asgarî ücret’ seviyesine indi

Son yıllarda ücretlerde yaşanan artışların düşük seviyelerde kalması, ortalama ücretleri asgarî ücret seviyesine çekti.

Türkiye’de genel ücretlere yapılan artışların düşük kalması, asgarî ücrete yapılan artışların ardından ortalama ücretler ile asgarî ücretin farkının azalmasına sebep oldu. 2020 itibariyle bu fark daha da kapandı. independent Türkçe’nin haberine göre, Aralık ayında yapılacak asgarî ücret artışıyla, TÜİK verileri dikkate alındığında daha yavaş artan ortalama ücrete daha da yaklaşacak. Bu durum, ülkedeki kişi başına gelirin en alt ücret seviyesine yaklaştığını, genel ücret seviyesinin düştüğünü gösteriyor.

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TÜİK verileri dikkate alınır ve asgari ücretin en az enflasyon kadar artacağı varsayılırsa, asgarî ücret ortalama ücret gelirinin yaklaşık yüzde 90’ı düzeyine gelecek. Anket yoluyla yapılan TÜİK 2019 yılını kapsayan 2020 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre, 2019 yılında memurların da dahil olduğu, ücret ve maaş gelirleri, kişi başına yıllık 34 bin 286 TL ve bu tutara göre aylık 2 bin 853 TL olarak hesaplandı. SGK’nın bildirimlerden hesapladığı günlük kazanç tutarı ise ortalamada 158,32 TL ve buna göre aylık kazanç ortalaması ise 4 bin 749,7 TL. Bu tutarın bekar ve evli olmayan bir kişi için hesaplanması halinde aylık net karşılığı ise 3 bin 285 TL düzeyinde gerçekleşiyor. Asgarî Geçim İndirimi adı altında uygulanan asgarî ücretteki gelir vergisi indirimi sebebiyle 2020 yılında ele geçen net asgarî ücretin ortalaması ise 2 bin 401,9 TL düzeyinde bulunuyor. Asgarî ücrete 2021 yılı için OVP tahmini olan yüzde 10,5 düzeyinde zam yapılması halinde, asgarî ücret yine ortalamada 2 bin 654 TL’ye ulaşacak. Böyle bir durumda asgarî ücret, 2021 yılında yaklaşık olarak SGK verilerine göre aylık ortalama maaşın 80,79’u, 2019 yılı TÜİK hesaplamasının ise yüzde 93’ü seviyesine gelmiş olacak.