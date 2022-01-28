OSB’lerde üretim durdu

Organize sanayi bölgelerinde elektrik kısıtlamasına gidilmesi sanayicileri tedirgin ediyor. Diyarbakır’da yaklaşık 300 fabrikanın bulunduğu OSB’de üç gündür üretim yapılmıyor. Gaziantep’te ise sanayiciler enerji krizinin ihracatı etkilemeden çözülmesini bekliyor.

İran’ın doğal gaz kesintisi yapması sebebiyle, organize sanayi bölgelerinde elektrik kısıtlamasına gidilmesi ve üretimin durması sanayicileri tedirgin ediyor. Diyarbakır’da yaklaşık 300 fabrikanın bulunduğu OSB’de üç gündür üretim yapılmıyor. Gaziantep’te ise sanayiciler enerji krizinin ihracatı etkilemeden çözülmesini bekliyor. VOA Türkçe’nin haberine göre, doğal gaz sıkıntısı sebebiyle organize sanayi bölgelerinde elektrik kısıtlaması uygulamasını hayata geçtiği yerlerden biri Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi. Gıda, metal, plastik, mobilya, tekstil ve inşaat malzemeleri gibi sektörlerde 280 firmanın üretim yaptığı Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde pandeminin etkileri tam atlatılmamışken, bu kez enerji krizi baş gösterdi. Diyarbakır OSB’de üç günden beri üretim yapılamıyor.

Üretimi tam göbeğinden vurdu

OSB’de fabrikası bulunanların örgütlü olduğu Diyarbakır Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (DOSİAD) Başkanı Abdurrahman Aslan, yaptığı açıklamada, kısıtlamaların ciddî maddî kayıplara sebep olacağını söyledi. Türkiye’deki mevcut ekonomik sorunların üzerine kısıtlamaların yapılmasının sanayicileri endişelendirdiğini vurgulayan Aslan, “Bir yılda elektriğe ve doğal gaza yapılan zamlar yüzde 100’ün üzerinde. Esnaf, girişimci, sanayici büyük bir sıkıntı içerisinde. İş dünyasının sıkıntısı vardı. Bunların başında hammadde bulma, finansa erişim konusunda ciddî bir problemler vardı. Bu çok daha da zor ama son gelen doğal gaz ve elektrikteki kısıtlamalar, üretimi tam göbeğinden vurdu, çok ciddî anlamda bir maddî kayıp oluşturdu” dedi.

İhracat ve teslimata yansır

Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinin da aralarında bulunduğu beş OSB’ye sahip Gaziantep’te de durum aynı. Yazılı açıklama yapan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi ise kısıtlamaların, üretim süreçlerinde önemli aksamalara neden olmadan çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti. Ünverdi, kısıtlamanın üretim, ihracat ve teslimata yansımasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek, “İhracata dayalı büyümeye odaklandığımız böylesi bir dönemde ekonomimizin geleceği için sanayi çarklarını hızlandırmak hepimizin önceliğidir. Bu amaçla ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesine sahip olan ve 5. büyük ihracatçı kenti konumundaki Gaziantepli sanayiciler olarak büyük bir özveriyle çalışıyor, üretim ve istihdama devam ediyoruz. Enerji konusunda dış kaynaklı yaşanan bu sorunun büyümeden çözüme kavuşmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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