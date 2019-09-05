Otogaza 3 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) verdiği bilgiye göre otogazda litre başına 3 kuruş zam yapıldı. Pompaya yansıtılacak zam, 6 Eylül’den itibaren geçerli olacak.
Ağustos ayı içerisinde motorin ve benzine gelen zamlardan sonra otogaza da litre başına 3 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) verdiği bilgiye göre otogazda litre başına 3 kuruş zam yapıldı.
Pompaya yansıtılacak zam, 6 Eylül'den itibaren geçerli olacak. İstanbul'da otogazın litresi ortalama 3 lira 42 kuruştan satılıyor.