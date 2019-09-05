Otogaza 3 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) verdiği bilgiye göre otogazda litre başına 3 kuruş zam yapıldı. Pompaya yansıtılacak zam, 6 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Ağustos ayı içerisinde motorin ve benzine gelen zamlardan sonra otogaza da litre başına 3 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) verdiği bilgiye göre otogazda litre başına 3 kuruş zam yapıldı. Pompaya yansıtılacak zam, 6 Eylül'den itibaren geçerli olacak. İstanbul'da otogazın litresi ortalama 3 lira 42 kuruştan satılıyor.

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.