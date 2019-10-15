Otogaza zam

Otogazın litre satış fiyatına 6 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, otogazın litre fiyatına 6 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 3.71 liradan 3.77 liraya, Ankara'da 3.82 liradan 3.88 liraya, İzmir'de ise 3.74 liradan 3.80 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti dolayısıyla şirketler ve şehirlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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