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31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Palamut bol hamsi az olabilir'

31 Ağustos 2020, Pazartesi 13:20
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, 1 Eylül itibarıyla denizlerde başlayacak av sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Balıkçılık yapan teknelerde ortalama 20 kişinin çalıştığını ifade eden Özkaya, "Geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı balıkçılarımız av yasağından 20 gün önce avlanmayı bırakmak zorunda kaldı. Tekne sahiplerimiz, kişilerin sağlıklarını daha değerli gördükleri için avlanmaya devam etmediler." diye konuştu.

Balıkçıların geçen yıl çok fazla kayıp yaşamadıklarını vurgulayan Özkaya, lokanta ve restoranların kapalı olmasından dolayı balık satamayan küçük balıkçıların bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Özkaya, balıkçıların yeni sezon için hazırlıklarını 15 Nisan'dan bu yana yaptıkları çalışmalarla tamamladıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Balıkçılarımız yeni sezona hazır. Bu yıl palamut bol olacak, Türk halkı palamuda doyacak. Balıkçılardan gelen bilgilere göre palamudun büyümesinde biraz sıkıntı var, bu da bizi korkutuyor. Hamsinin ise az olacağı düşüncesi hakim. İnşallah hamsi de olur ama genellikle palamudun çok olduğu zaman hamsi bol olmuyor."

Özkaya, geçen sezon yaklaşık 460 bin ton balık yakalandığını, aynı dönemde yaklaşık 1 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldığını bildirdi.

Bu yıl su ürünleri ihracatının artacağını vurgulayan Özkaya, artan balık yetiştiriciliğiyle 2023'teki 2 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı hedefine ulaşılabileceğini dile getirdi.

"Tüketicilerimiz yasak döneminde avlanan balıkları almasınlar"

Özkaya, balıkçıların koruma alanlarına uyarak avlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu denizler hepimizin. Balıkçılarımızın stoklara zarar vermemesi lazım. Bu sene yeni koruma alanları ilan edildi. Tüketicilerimiz yasak dönemde avlanan ve boy yasağına uymayan balıkları almasınlar. Balıkçılardan istediğimiz de tebliğlerdeki kurallara uygun davranmalıdır."

Balıkçıların, kolay kredi, destek ödemesinin 2 bin liraya kadar çıkarılması ve balıkçı barınaklarına ödenecek kiraların ötelenmesi gibi taleplerinin olduğunu ifade eden Özkaya, bunların sağlanmasının Kovid-19 salgını döneminde sektörü olumlu etkileyeceğini anlattı.

Özkaya, Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de sona ereceğini de sözlerine ekledi.

AA

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