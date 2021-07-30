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30 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Patates çöp yolunda

30 Temmuz 2021, Cuma 00:07
Patates üreticisi 2020 yılında maliyetine ürün satamadıklarını ancak büyük şehirlerde marketlerde 3 TL’ye satılan patatesin çöp olmasından kaygı duyduklarını belirtiyor.

RECEP GÖREN - ANKARA

Patates üreticisi 2020 yılında maliyetine ürün satamadıklarını ifade ederken halen büyük şehirlerde marketlerde 3 TL satılan patates Ekimde hasat döneminde fiyatının düşmesinden ve ürünün çöp olmasından kaygı duyduklarını söylüyorlar. CHP Milletvekili Fethi Gürer’e, patates üretiminde yaşadıkları sıkıntıları anlatan üreticiler, ön önemli sorunlarının, her yıl girdi maliyetlerinin katlanarak artması olduğunu belirtti. Gürer, “Hububattan sonra en çok tüketilen gıda olan patatesin olsun dar gelirlinin alabileceği bir fiyatla satılması bugünden siyasi iktidarın önlem alması ile olasıdır” diye konuştu. 

Gübre karaborsada

İlâç, gübre, mazot ve tohumda yüzde 100’e yakın oranda fiyat artışlarının olduğuna dikkat çeken patates üreticileri, “Geçen yıl 2 bin 200 liraya aldığımız gübre bu yıl 5 bin liraya çıktı. 1800 liraya aldığımız gübreyi 3 bin 500 lira ila 4 bin lira arasında fiyata satıyorlar. Ancak bu fiyatlara bile gübre bulamıyoruz. Gübre bile karaborsaya düştü. Pandemi süreci ve döviz kurlarının sürekli artması gübreye ulaşmakta bizi zorluyor. Parasıyla bile gübre alamıyoruz” dedi. 

Sulama suyunun yeraltından çıkarılmasında kullanılan elektrik maliyetinin de büyük oranda artığını vurgulayan üreticiler, yüzde 100’e yakın oranda zamlanan mantar ilaçlarına da karaborsa sebebiyle ulaşmakta güçlük çektiklerini ifade ettiler.  

Ne üretici, ne de tüketici mutlu

Sorunlarını anlatan patates üreticilerinin, her yıl artan girdi maliyet artışlarının önlenmesini talep ettiklerini aktaran Gürer, “Üretici diyor ki, ‘ben vatandaşa ucuz ürün vermek istiyorum. Ancak tohum, gübre, ilâç, mazot elektrik fiyatları artınca biz de ister istemez maliyet artışı oranında fiyat artıyı bekliyoruz. Ancak ne yazık ki ne üretici, ne de tüketici mutlu değil. Bu nedenle de üretici sayısı sürekli azalıyor. Gençler tamamen üretimi bırakmış durumda’ diyerek bize dert yanıyorlar” şeklinde konuştu.  

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