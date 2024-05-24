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24 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Personel servislerinin kaldırılmasına dava

24 Mayıs 2024, Cuma 17:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 13 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni duyurdu.

Tasarruf önlemlerinde yer alan “Toplu taşıma bölgelerinde personel servisleri kaldırılacak” kararı tartışmaya neden oldu. NTV’de yer alan habere göre; Memur-Sen, kararı yargıya taşındı. Resmi Gazete’de yayımlanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde yer alan personel servis hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin olan kısmın iptali için Danıştay’a dava açtı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamuda, israfı ortadan kaldıracak düzenlemelere destek verdiğimizi belirtirken, defaatle her mecrada söylediğimiz gibi kamuda emekten ve alın terinden tasarruf edilmemesi gerektiğini de bir kez daha yineliyoruz” demişti.

Haber Merkezi

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