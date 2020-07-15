Petrol talebi artacak

OPEC, 2021 yılında küresel petrol talebinin rekor düzeyde yükselerek günde 7 milyon varil seviyesine çıkacağını öngörüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), yayınladığı aylık raporda, küresel ekonominin Corona virüsü pandemisinin yol açtığı krizden sonra toparlanmasıyla birlikte 2021 yılında küresel petrol talebinin rekor düzeyde yükselerek günde 7 milyon varil seviyesine çıkacağını öngörüyor. Ancak örgüt, bu talebin 2019’daki seviyenin altında seyredeceğini kaydediyor.

OPEC’in önümüzdeki yıl için petrol piyasalarını değerlendirdiği bu ilk raporunda 2021 yılına ilişkin öngörüler, ABD-Çin arasında ticaret alanında yaşanan gerginlik, yüksek borç seviyeleri ve ikinci korona salgını dalgası gibi olumsuzlukların gerçekleşmeyeceğini varsayıyor.

OPEC, “Rapor, özellikle büyük ekonomilerde Corona salgınının kontrol altına alındığını, bunun hanehalkı tüketimi ve yatırımlarında iyileşme kaydedilmesine imkân tanıdığını, pandemiyle mücadelede alınan dev teşvik önlemlerinin de bu sürece destek verdiğini varsayıyor’’ ifadesine yer veriyor.

TALEP AZALMIŞTI

Petrole olan küresel talep, hükümetlerin koronavirüsünün yayılmasını önlemek için ekonomik faaliyetleri durdurması üzerine üçte bir oranında azalmıştı. Bu durum, petrol fiyatlarının hızla düşmesine yol açmıştı.

OPEC, geçen ayki raporundaysa petrole olan talebin 2020’de 8 milyon 950 bin varil azalacağını kaydetmişti.

Örgüt, 2021’de şirketlerin daha düşük maliyetle iş yapması ve elemanların evden çalışmasının petrole olan talebin artmasının ö- nünde engel oluşturacağı, bunun da talebin 2019’daki rekor düzeyin altında kalacağı anlamına geldiğini bildiriyor.

Amerika, Norveç ve Kanada da OPEC üyesi olmamalarına rağmen üretimi azaltan ülkeler.

Örgüt, bu yıl üreteceği ham petrole talebin günde 23 milyon 800 bin varil seviyesinde olacağını tahmin etmişti.

Brent petrolün varili 43,08 dolar

Brent petrolün varili uluslar arası piyasalarda 43,08 dolardan işlem görüyor. Önceki gün 43,22 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 42,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, dün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 43,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,47 dolardan alıcı buldu. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riski, ekonomik faaliyetler ve küresel petrol talebine ilişkin görünümü olumsuz etkilemeye devam ediyor.