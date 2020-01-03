Poşet kâr kapısı oldu

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Poşet dolaylı kazanç kapısı oldu. Çevre bilinci derken birileri için yeni rant kapısı aralandı” dedi.

2019 yılında başlayan uygulama ile poşet kullanımını azaltmak amacıyla yapılan düzenlemede poşetler ücretli hale getirilmişti. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer poşet konusunu TBMM gündemine taşıdı. Gürer, “Bakan yanıtında poşet kullanımın azaldığını açıkladı, marketler ise daha çok kullanılsın diye poşet boylarını küçülttü, bir poşete konacak ürün için en az üç poşet gerekiyor, poşet dolaylı kazanç kapısı oldu” dedi.

POŞETLERDE BOYUTLAR KÜÇÜLDÜ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, marketlerin poşet boyutlarını giderek küçülttüğünü, AVM’lerdeki marketlerin de büyük boy poşet vermekten vazgeçtiğini belirterek, “Bir poşete konacak ürün için en az üç poşet gerekiyor. Poşet dolaylı kazanç kapısı oldu. Çevre bilinci derken birileri için yeni rant kapısı aralandı. Bakan poşet kullanımının düştüğünü söylüyor. Bu kanıya nasıl vardıkları ise soru işareti. Marketlerde boyutu küçültülen poşetlerle adet artışı zorlanıyor! Poşet kullanımının azalması için boyutunun da küçültülmemesi bir yöntemken neden ters uygulama yapılmaktadır? Daha çok poşet talebi oluştulması esas amaca hizmet olarak değerlendirilebilir mi?” ifadelerini kullandı.

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Poşete zam yok

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, poşet ücretine yeni yılda aynı kalacağını açıkladı. Birpınar, poşet ücretinin 2020 yılında 25 kuruş üzerinden devam edeceğini açıkladı. Birpınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında “Poşet ücreti 2020’de de 25 kuruş olarak devam edecek” dedi. Geçen yılın başından beri parayla satılan marketlerdeki plastik alışveriş poşetine yüzde 22.58 oranında zammın yapıldığı aktarılmıştı. 25 kuruşluk poşetler 1 Ocak 2020 itibarıyla 30 kuruşa satılacağı öne sürülmüştü.