Poşet kullanımını %80 azaldı

Türkiye’de ücret uygulamasının ardından poşet kullanımının yüze 80 oranında düştüğü bildirildi.

Türkiye’de “Sıfır Atık” uygulaması ile başlayan poşetlerin ücretlendirilmesinden sonra poşet kullanımının yüzde 80’e yakın azaldığı gözlemlendi. Sadece zincir marketlerde geçen yıl Ocak ayında 294 milyon poşet kullanılırken, bu yılın Ocak ayında bu oran yüze 75 azalarak 82 milyona düştüğü saptandı. Tahminler neticesinde de 2023 yılının başına kadar poşet kullanımın yüzde 90’a yakın oranda azalacağı ve yıllık 30 milyar adet olan poşet kullanımın 3 milyara yani kişi başı 40’a düşeceği belirtildi.

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