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1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Sağlıkçılara 3 ay daha ücretsiz

31 Mayıs 2020, Pazar 17:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray’da normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren seferlerin 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını bildirerek, Halkalı - Gebze hattında toplam 285 seferle Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8’er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla trenlerin işletilmeye başlayacağını açıkladı.

Karaismailoğlu, “Bu kapsamda Başkentray da günde 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet vermeye başlayacak. Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray’dan 01 Haziran itibariyle üç ay daha ücretsiz yararlanacak” dedi.

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