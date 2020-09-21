Salgını bahane etmedi, ihracatta 100 ülkeye ulaştı

Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, 2019’da bu yıl için planladıkları yatırım miktarının yüzde 70’ini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mertöz, “İlk 8 ayda 1,5 milyon Euro yatırım gerçekleştirdik. Salgın sürecinde ihracatta yeni pazarlara açıldık ve dönem itibariyle 100 ülkeye ulaştık. İleri teknoloji hijyenik kilit sistemleri üzerine yoğunlaştık. Bu konuda Çinlilerin yerini doldurmaya kararlıyız.” şeklinde konuştu. Mesan’ın 2019’da bu yıl için planladığı yatırım miktarının yüzde 70’ini gerçekleştirdiğini söyleyen Mertöz, “Salgın sürecinde kaçınılmaz olarak bazı yatırımlarımızı erteledik, ancak planladığımız miktarın yüzde 70’ini bu ay itibariyle gerçekleştirdik. 2018’de ve geçtiğimiz yıl toplamda 10 milyon Euro yatırım yaptık. Bu yıl için 2,5 milyon Euro planlamıştık ancak pandemi devreye girdi. Eylül itibariyle 1,5 milyon Euro yatırım yapmış olduk. Geri kalan yüzde 30’luk kısım için yıl sonunda karar vereceğiz”

AKILLI VE HİJYENİK KİLİT SİSTEMLERİ GELİYOR

Mertöz, “En önemli işimiz bu. Artık geleneksel yöntemin dışında bir uzaktan kumandayla çalıştırdığınız kilit sistemi tercih ediliyor. Herkes bu dönemde bunu nasıl yaparız diye düşünürken bizde hazır ürünler vardı. Toplu alanlarda kullanılan kilitler için yurt içinden ve yurt dışından talep geldi. Ürünlerde de plastiği hijyenik plastiğe çevirdik. Antibakteriyel ürünler uygulamasını hayata geçirdik. 100 ülkeye ihracat yapan bir Türk şirketi olarak ülkemizin toplam ihracatına verdiğimiz katkıyı aralıksız sürdürmenin gayreti içerisindeyiz.” dedi.

İstanbul - Musa Aydın