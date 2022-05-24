Sarımsak üreticisi de dertli

Sarımsak üreticisi Hacı Bektaş Zengin, geçen sene üretip satamadığı sarımsağı satamayınca, bu yıl tohum olarak kullandığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in dinlediği Zengin, “Beyaz altın anamızı ağlattı. Bizde tarım politikası diye bir şey yok. Geçen yıl 100 dekar sarımsak vardı. Bu yıl da 250 dekar ektim. Ama zarar ettim. Geçen yıl satamadığımı bu yıl tohum olarak ektim. Ufaklarını hayvana yem ettim, irilerini tohum yaptım” dedi. Ülkemizde düzgün bir tarım politikasının olmadığına işaret eden üretici Hacı Bektaş Zengin , “Üretim fazla olduğunda ilgililer ihracatla-ithalatla ilgili bir çalışma yapmıyor. İthal sarımsak üretim yeterli iken getirilmemeli. Hatta yetkililer üretim fazla olduğunda ihracatın yolunu açmalarını istiyoruz. Ürün yetersiz, eksik olunca da dengeli bir şekilde ithalatın yolu açılabilir. Böylece ücretler ne tavan ne de taban yapar” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören