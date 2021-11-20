Sattığımız ürünü yerine koyamıyoruz

17 yıldır Sirkeci’de elektronik mağazası işlettiğini kaydeden Adnan Üsman, ekonomik gidişatla ilgili endişelerini dile getirdi.

Üsman, “İpin ucu kaçtı artık, iş olmuyor. Esnaf kan ağlıyor. Geçen hafta dolar 10 TL’nin altındaydı şu anda 11 TL oldu. Bizim halimiz ne olacak, yazık günah değil mi bize? Bu durum tüketiciyi de bizleri de etkiliyor. Beş bin dolara çektiğimiz bir konteynır malı bugün 12-14 bin dolara getirtebiliyoruz. Şimdi bu esnaf nasıl iş yapacak? Şu anda oturup hiç ürünlerimizi satmasak daha kârdayız. Çünkü sattığımız malı yerine geri koyamıyoruz. Toptancı bizden 10 bin dolarlık mal çekiyor bunun karşılığını TL olarak alıyoruz. Kirasını dolarla ödeyenler var. Eskiden buralar cıvıl cıvıldı. İş yapamadığımız için şu anda dükkanların yüzde 20’si boş” diye konuştu.