"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Sayıştay’dan flaş rapor: Beştepe’nin faturası yüksek

02 Ekim 2020, Cuma 23:37
Sayıştay’ın 2019 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’na göre, Beştepe’nin günlük masrafı tam tamına 10 Milyon Türk Lirası.

Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve mallarını TBMM adına denetlemekle görevli Sayıştay, 313 kamu kurumunun denetim raporunu TBMM’ye sundu.

Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, Cumhurbaşkanlığı’nın günlük ortalama 10 milyon 739 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Bir yılda 3 milyar 919 milyon TL harcandı. Rapora, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanlığı Ödeneği” kaleminden 12 ayda toplam 894 bin TL maaş aldığı da yansıdı. 2018’de ayda 59 bin TL alan Erdoğan, maaşını 74 bin TL’ye yükseltmiş oldu.

Personele  258 milyon TL harcandı

Personel toplamına 258 milyon TL harcama yapıldı. Memurlara 27 milyon 817 bin, sözleşmeli personele 143 milyon 847 bin, geçici personele 4 milyon, diğer personele 81 milyon 800 bin TL harcandı.

Mal ve hizmet giderleri katlandı

2017’de “mal ve hizmet alım giderleri”ne 156 milyon TL, 2018’de 428 milyon TL harcanırken, 2019’da bu kalem katlanarak arttı ve tam 1 milyar 778 milyon 798 bin TL oldu.

Faturalara milyonlar aktı

Cumhurbaşkanlığı’nın ısıtma, elektrik ve su gibi fatura harcamalarından oluşan “tüketime yönelik mal ve malzeme alımları” kalemi, 2018’de 40 milyon 988 bin TL harcanırken 2019’da bu ra- kam fırladı ve 116 milyon 211 bin TL’yi buldu. “Yolluk” kalemi 14 milyon 620 bin TL, “görev giderleri” kalemi 1 milyar 427 milyon TL, “hiz- met alımları” kalemi 154 milyon 842 bin TL’ye çıktı.

Reklama 50 milyon

Cumhurbaşkanlığı, “temsil ve tanıtma” için 49 milyon 899 bin TL, bakım ve onanım giderleri için 16 milyon TL harcandı. Kâr amacı gütmeyen kurumlara 12 milyon 500 bin transfer yapıldı. Kırtasiye malzemeleri için 3 milyon 162 bin harcama yapıldı.

Ankara - anka

Okunma Sayısı: 499
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beyaz Saray: Trump tedbir amaçlı hastaneye götürülüyor

    Kovid-19 ile ilgili açıklamalarla vatandaşın kafası iyice karıştı

    Çocuklarda akran zorbalığı uyarısı

    Sayıştay’dan flaş rapor: Beştepe’nin faturası yüksek

    Binlerce ‘Yapı Kayıt’ mağduru çözüm bekliyor

    Zamlar enflasyonu daha da artırıyor

    Küresel salgında son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    'Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla'

    Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edecek

    Milli takım aday kadrosu açıklandı

    Avrupa Ligi'nde Sivasspor'un rakipleri belli oldu

    AYM’den, ‘çoklu baro’ya vize

    ABD'de son 24 saatte 893 ölüm ve 46 bin yeni vaka!

    İran'da kısıtlamalar geri geliyor

    Dünya genelindeki vaka sayısı 35 milyona yaklaştı

    1,5 milyonu aşkın kişi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaret etti

    MAPIM'den Ermenistan'a tepki

    ÖSYM Başkanı Aygün: YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı

    STK etkinlikleri 1 Aralık'a kadar ertelenecek

    Kobani eylemlerine ilişkin 17 şüpheli tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    U dönüşlerini de “zafer” gibi göstermek
    Genel

    Kovid-19 ile ilgili açıklamalarla vatandaşın kafası iyice karıştı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Doğası”nı “seve seve”…
    Cevher İLHAN

    Salgın verilerinin gizlenmesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Rahatsız eden rüyalardan nasıl kurtulurum?
    H. Muharrem OKUR

    Konseyden bize de geldiler
    Mehmet ÇETİN

    Dine zarar gelmesin diye diye...
    Faruk ÇAKIR

    Güzellikler çoğalsın
    Sebahattin YAŞAR

    Sürekli şikâyet eden yeniliğe direniyordur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.