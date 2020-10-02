Sayıştay’dan flaş rapor: Beştepe’nin faturası yüksek

Sayıştay’ın 2019 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Denetim Raporu’na göre, Beştepe’nin günlük masrafı tam tamına 10 Milyon Türk Lirası.

Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir, gider ve mallarını TBMM adına denetlemekle görevli Sayıştay, 313 kamu kurumunun denetim raporunu TBMM’ye sundu.

Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda, Cumhurbaşkanlığı’nın günlük ortalama 10 milyon 739 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Bir yılda 3 milyar 919 milyon TL harcandı. Rapora, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanlığı Ödeneği” kaleminden 12 ayda toplam 894 bin TL maaş aldığı da yansıdı. 2018’de ayda 59 bin TL alan Erdoğan, maaşını 74 bin TL’ye yükseltmiş oldu.

Personele 258 milyon TL harcandı

Personel toplamına 258 milyon TL harcama yapıldı. Memurlara 27 milyon 817 bin, sözleşmeli personele 143 milyon 847 bin, geçici personele 4 milyon, diğer personele 81 milyon 800 bin TL harcandı.

Mal ve hizmet giderleri katlandı

2017’de “mal ve hizmet alım giderleri”ne 156 milyon TL, 2018’de 428 milyon TL harcanırken, 2019’da bu kalem katlanarak arttı ve tam 1 milyar 778 milyon 798 bin TL oldu.

Faturalara milyonlar aktı

Cumhurbaşkanlığı’nın ısıtma, elektrik ve su gibi fatura harcamalarından oluşan “tüketime yönelik mal ve malzeme alımları” kalemi, 2018’de 40 milyon 988 bin TL harcanırken 2019’da bu ra- kam fırladı ve 116 milyon 211 bin TL’yi buldu. “Yolluk” kalemi 14 milyon 620 bin TL, “görev giderleri” kalemi 1 milyar 427 milyon TL, “hiz- met alımları” kalemi 154 milyon 842 bin TL’ye çıktı.

Reklama 50 milyon

Cumhurbaşkanlığı, “temsil ve tanıtma” için 49 milyon 899 bin TL, bakım ve onanım giderleri için 16 milyon TL harcandı. Kâr amacı gütmeyen kurumlara 12 milyon 500 bin transfer yapıldı. Kırtasiye malzemeleri için 3 milyon 162 bin harcama yapıldı.

Ankara - anka