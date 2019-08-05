Sigaraya yapılan zam bütçeye 6 milyarlık gelir getirecek

Sigara şirketlerinin son iki gündür yaptığı fiyat artışlarıyla bütçeye yaklaşık 6 milyar TL gelir sağlanacağı ifade edildi. Zammın bütçeye yıllık katkısının ise 14.4 milyar TL'ye ulaşacağı belirtildi.

Habertürk yazarı Rahim Ak, dün "Sigaranın vergideki payı 5 puan arttı" başlığıyla yayımlanan yazısında sigara yapılan zamları değerlendirdi. "Önce yılbaşında ardından temmuz ayında yapılan vergi artışları ile sigarada vergi oranı yüzde 87'ye kadar çıktı" bilgisini veren Ak, şöyle devam etti:

"Türkiye bu alanda dünya lideri olurken, sigara şirketlerinin son iki gündür yaptığı fiyat artışları ile bütçeye yaklaşık 6 milyar lira gelir sağlanacak.

Zammın bütçeye yıllık katkısı ise 14.4 milyar liraya ulaşacak. Böylece ekonomideki yavaşlama nedeniyle otomobil, beyaz eşya ve diğer ürünlerin satışlarının düşmüş olması nedeniyle oluşan vergi kaybının telafi edilmesi planlanıyor.

Büyük sigara şirketlerinden 2'si 3'er liralık zammı dün ve bugün yaparken diğer büyük şirketin ise yarın sabahtan itibaren 3 liralık fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Sigarada vergileme perakende satış fiyatına göre değiştiği için eğer sigara şirketleri fiyat artışına gitmezse beklenen vergi geliri elde edilemiyor. Şimdi ise beklenen zamlar yapıldığı için Maliye kasasına giren miktar da katlanacak.