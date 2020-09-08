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Şirket iflasları artacak

08 Eylül 2020, Salı 21:25
EGE GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ BAŞKANI MUSTAFA ASLAN, “DÜNYA GENELİNDE ORTALAMA ŞİRKET İFLÂSLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR. 2020 YILINDA DÜNYA TİCARET HACMİNDE YÜZDE 4.3’LÜK DARALMA YAŞANACAĞI TAHMİNİNİ DE GÖZ ÖNÜNE ALDIĞIMIZDA CİDDÎSTRATEJİLER GELİŞTİRMEK ELZEM” ŞEKLİNDE KONUŞTU.

Dünya genelinde şirketlerin yüzde 80’inin ödenmeyen alacaklarla karşı karşıya kalmasından yola çıkan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin ticari alacaklarını güvence altına alabilmeleri için bir yol haritası sunmak amacıyla “Uluslararası Alacak Risk Yönetimi” webinarı düzenledi. EGİAD, IFM’nin, uluslararası finans kuruluşları arasında belirgin fark oluşturan ve katma değer oluşturanları seçtiği elemelerde 4.kez ‘Türkiye’deki En İyi Alacak Sigortası Şirketi’ seçilen Coface Türkiye’yi üyeleriyle buluşturdu. Coface Sigorta Genel Müdürü Ali Gençtürk’ün konuk konuşmacı olarak yer aldığı webinarda, her ülkede değişen riskler ve ticari alacak sigortasının kapsamı ele alındı.

Felce uğrayan arz-talep dengesi

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Alacak Sigortası’nın hem yurt içi hem de ihracat alacaklarını güvence altında tutarak şirketlerin nakit akışına destek olduğunu belirtti. Aslan, koronavirüs salgınının tekrar tepe noktaya ulaştığını ve ekonomide oluşturduğu tahribatın Türkiye’de on binlerce KOBİ’yi derinden etkilediğini hatırlatarak, “Bu zorlu süreçte iş dünyasındaki KOBİ’ler için yol haritası çıkarmak çok önemli. Salgının küresel çapta meydana getirdiği etki ile birlikte felce uğrayan arz-talep dengesi, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de on binlerce şirketin iş modelinde devrimsel değişimlere yol açacak. Bu süreci en az zararla atlatmak için ise başta çalışan sağlığını garanti altına almak olmak üzere nakit akışını sağlama almak, kredi ve desteklerden azami ölçüde yararlanmak büyük önem taşıyor. Dünya genelinde ortalama şirket iflaslarında artış bekleniyor. Özellikle pandemi şoku yükselen ekonomilerde daha da sert yaşanabilir. 2020 yılında dünya ticaret hacminde yüzde 4.3’lük daralma yaşanacağı tahminini de göz önüne aldığımızda ciddi stratejiler geliştirmek elzem” dedi. 

Yeni Asya – İstanbul 

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