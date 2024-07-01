Soğan da ithal edilen ürünler arasına girdi

TUİK VERİLERİNE GÖRE BİN 16 TON SOĞAN İTHAL EDİLDİ.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarları döneminde uygulanan tarım politikalarının yerli üreticiyi sıkıntıya sokarken ithal ürün getirenlere karlı bir alan oluşturduğu ifade etti.

Tarım ilacı, gübre, tohum, mazot, nakliye gibi doğrudan üretim maliyetlerinin artışı yanında işçi maliyetlerinin artmasınında sorunu katladığını söyleyen Gürer patates ve soğan gibi çok tüketilen ürünlerde oluşan üretim sorunlarına da vurgu yaptı.

Üreticinin soğanı toplama maliyetine dahi satamaması nedeniyle tarlada kaldığı yönünde kamuoyuna yansıyan haberlere dikkat çekti ve erkenci soğanda da üreticiler bölgesel sorunlar yaşadığını belirten Gürer soğan ithalatının üreticiyi olumsuz etkilediğini de belirtti. Gürer, ülkemizde 71 ilde soğan yetiştirildiğini belirterek, “Ülkemizde 71 ilde soğan yetişiyor. Ama soğan üreticisi, ürettiği ürünü bir kısmını işçilik maliyetini dikkate alıp tarlada bırakanda oldu. Çünkü tam bu üretim sürecinde yurt dışından ithal soğan gelip marketlere veriliyor. TÜİK verilerine göre, bin 16 ton yurt dışından soğan ithal edilmiş. Bu yolla piyasa baskılanıp üretici tüccarın önüne atılıyor.” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA