Sosyal hizmet çalışanlarının ücretleri asgari ücretin altında kaldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde çalışan 26 bin sosyal hizmet işçisinin ücretleri yeni asgarî ücretin altında kaldı.

Artan enflasyon ve yeni asgarî ücret rakamından etkilenen sosyal hizmet işçilerinin ücretleri için yetkili sendika Öz Sağlık-İş, toplu sözleşme taleplerini revize etti. Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına toplu sözleşme masasına oturan işveren sendikası TÜHİS’e yeni taleplerin iletildiğini, sendikanın taleplerinin TÜHİS ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılacak bir çalışma ile yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Sert yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Hepimizin yakından bildiği gibi son aylarda gerçekleşen yüksek enflasyon ve açıklanan yeni asgarî ücretten dolayı özellikle sosyal hizmet çalışanlarının almış oldukları ücretlerin tamamı asgarî ücretin altında kalmıştır. Çalışan kesimlerin her biri için neredeyse ayrı ayrı yeniden düzenlenen ücret artışları karşısında sosyal hizmet çalışanlarımız şu an mağdur durumda. Ayrıca genel manada tüm mağduriyetlerin giderilmesi konusunda Kamu Çerçeve Protokolü’ne Ek Protokol yapılması yönündeki görüş ve talebimiz de olumlu bir seyir izliyor.”

MAĞDURİYETLERİN ÖNLENMESİNİ BEKLİYORUZ

Pandemi döneminde canlarını dişlerine takarak karantinalı nöbetlerle günlerce haftalarca ailelerinden uzakta görev yapan sosyal hizmet çalışanlarımızın mağdur edilmeyeceğine inandıklarını söyleyen Dev- let Sert, “Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza da çağrıda bulunu-yoruz. Yaşlılarımıza, engellilerimize, korunmaya muhtaç kadın ve çocuklarımıza kısacası toplumun dezavantajlı kesimlerine hizmet veren, şefkat gösteren, merhamet ve vicdanı ile hizmet eden sosyal hizmet işçilerinin mağdur olmasına izin vermeyeceğinize olan inancımız tamdır. Sosyal hizmet çalışanları da sizden müjde bekliyor” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi