Stagflasyon mu geliyor?

Türkiye’de stagflasyon ihtimali bulunduğunu düşünen Ekonomist Hurşit Güneş, ‘‘Küresel likiditeden nasibini az alan ülkelerde stagflasyon daha ciddÎ bir ihtimal haline geliyor’’ dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da Salı günü yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda yüzde 5,8 olan Türkiye’nin büyüme rakamını yüzde 9 olarak güncelledi. Bununla birlikte, IMF’nin 2022 yılına ilişkin beklentisinde bir değişiklik yok. Fon, gelecek yıl yüzde 5 büyüme bekleyen Hazine Bakanlığı’ndan epeyce farklı düşünerek Türkiye’nin yüzde 3,3 büyüyeceğini tahmin ediyor. IMF raporunda 2021 yılında dünyanın geneli için öngörülen büyüme oranı da yüzde 5,9’dan yüzde 4,9’a çekildi. Türkiye’nin ana ihracat pazarı Avrupa Birliği’ne dair büyüme beklentisi yüzde 5 iken bu oran da yüzde 4,3 olarak revize edildi.

VPA Türkçe’nin haberine göre, bu durumu değerlendiren Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü öğretim üyesi Hurşit, başta Cumhurbaşkanlığı-Merkez Bankası ilişkisi olmak üzere ekonomideki yapısal sorunlardan hareketle Türkiye’nin çok daha ciddî bir durağanlıkla karşı karşıya kalmasından endişe duyuyor. Türkiye’de stagflasyon ihtimali bulunduğu düşünenler arasında yer alan Prof. Güneş ‘‘Küresel likiditeden nasibini az alan ülkelerde stagflasyon daha ciddî bir ihtimal haline geliyor’’ dedi. Durgunluk (resesyon) ortamında yüksek enflasyon anlamına gelen stagflasyon özellikle 1970’li yıllardaki petrol krizi sırasında bütün dünyayı kavurmuştu.

İhtimal artıyor

Profesör Güneş, bu stagflasyonun 1973-1974 yıllarındaki enerji kaynaklı stagflasyondan farklı olacağına dikkat çekerken, “O dönemdeki ekonomi politikaları farklı, ekonomilerin yapısal durumları bambaşkaydı. Kur ve bütçe sistemleri de bugünkünden farklıydı. Fakat gerek doğal gaz gerek petrol fiyatlarındaki artışlar sonrası çok ciddî sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Unutmayın Türkiye net enerji ithal eden bir ülke. Üstelik yanlış faiz politikası kuru tetikliyor. Küresel ve yapısal sorunlardan dolayı kuruna eklenen ciddî bir maliyet enflasyonu kapıda. Maliyet enflasyonu genellikle büyümeleri düşürür ve stagflasyonu kaçınılmaz hale getirir. Amerikan ekonomisinde canlanma beklentisi var. Faizlerin artması da gündemde. Gelişmiş ülkelerde faiz artarsa Türkiye gibi ülkelere sıcak para gelişinde daralma olur. Küresel likiditeden nasibini az alan ülkelerde stagflasyon daha ciddî bir ihtimal haline geliyor” ifadelerini kullandı..

Ekonomimiz reel büyümüyor

Türkiye’nin yalnız 2021 yılına ilişkin değil önceki üç yıla ilişkin verilerinin de gerçek sayının çok üstünde olduğunu savunan ekonomi gazetecisi İbrahim Kahveci, en geç 2023 yılında stagflasyonun kaçınılmaz olduğu görüşünde. Kahveci, ‘‘Stagflasyon tehlikesi küresel düzeyde de var Türkiye’de de var. Parasal genişleme yüzde 70’in üzerindeydi. Dünyada varlık fiyatlarındaki artışın sıkıntısını görüyoruz. 2008 yılında petrol fiyatları 128 dolara çıkmıştı, ama dolar/TL kuru 1,20’lerdeydi. TL bazında etkilenme sınırlı kalıyordu. Bugün petrol fiyatı 85 dolar, ama kur 9 lira olunca can yakıyor. Kaldı ki 2017’den beri biz ekonomik olarak durmuşuz. Çalışan sayısı dört sene sonra 2017 seviyesinde. Biz ekonomiyi reel olarak büyütmüyoruz, şişiriyoruz. Bu şişme sürdürülebilir değil. Eninde sonunda patlama olacak. Durağanlık bu kur artışıyla beraber başladı. Resmî rakamlara henüz yansımadı, fakat 2022’de durağanlık içerisine gireceğiz. Fiyat artışları da devam edecek. Buna tam bir stagflasyon diyebilir miyiz? 2022 geçiş dönemi olur, 2023’te kesin stagflasyon. Mevcut hükümet ve bu hükümet sistemi ile bunu engellemek imkânsız’’ dedi