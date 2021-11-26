Stokçuluk uyarısı

26 Kasım 2021, Cuma 16:37
Ekonomist Arda Tunca, döviz borcu açısından en çok KOBİ’lerin (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) olumsuz etkileneceği görüşünde.
BBC Türkçe’nin haberine göre, kurdaki yükselişin sadece borç tarafında değil maliyetler açısından da zorladığını vurgulayan Tunca, “Yabancı para cinsinden borçlanma arttığı için kur atakları yaşandığında borcun anapara kısmı çok sınırlı ödenebiliyor. TL kazanan şirketler bu borcun ancak faizini ödeyebiliyor” açıklamasında bulunuyor.
Bu da Tunca’ya göre şirketlerin mal sattıkça değil, malı elinde tuttukça para kazandığı bir durum ortaya çıkarıyor.
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