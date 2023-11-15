Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, 2002’den bugüne uygulanan tarım politikalarının başarılı olmadığını söyledi.

Altıntaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, tarım politikalarının “bilinmez içinde yürütüldüğünü” ifade etti. Her gelen yeni bakanın “kafasına göre tarım politikası uyguladığını” belirten Altıntaş, “Bir medeniyet olan tarım çökmek üzere” dedi. Çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lirayla ilgili “en büyük darbeyi çiftçilerin yediğini” söyleyen Altıntaş, esnaf ve sanatkar olarak çalışan emeklilere de bu paranın verilmeyeceğini ifade etti. “Bunlar ciddi manada haksızlıktır” diyen Altıntaş, çiftçi ve esnaf örgütlerini, üyelerinin hak ve menfaatlerini savunmadığı için kınadığını söyledi. Uygulanan tarım politikası nedeniyle bu yıl ayda ortalama 100 milyon doların üzerinde gıda ürününün ithal edildiğini belirten Altıntaş, “2002’den bugüne uygulanan tarım politikaları başarılı olmadı” dedi. AA

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