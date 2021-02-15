Tarımda enflasyon 21.26

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) Ocak 2021’de bir önceki aya göre yüzde 3,03 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,26 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin Tarım-ÜFE verilerini açıkladı. Endeks, Ocak 2021’de bir önceki aya göre yüzde 3,03 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,26 yükseldi.

Endekste, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 15,72 artış gerçekleşti. Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,88 artış olarak gözlenirken, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 4,63 yükseliş olarak öne çıktı.

Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde ise yüzde 8,95 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,39, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,54, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,46 artış gerçekleşti. Aylık en fazla artış yüzde 8,07 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda gerçekleşti.