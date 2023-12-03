Tasarruf genelgesi yine lafta kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzası ile kamu idarelerine gönderilen Tasarruf genelgesi, yürürlüğe girdiği an itibarıyla delik deşik edildi.

Hemen her kurum, fahiş harcaması ile genelgenin kağıt üzerinde kalacağını gözler önüne serdi. Genelge, kamunun taşıt kiralamalarında sınırlama öngörse de kamu adına toplam 1 milyar 25 milyon TL’lik taşıt kiralandığı ortaya çıktı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; merkezi yönetim bütçe giderleri ise genelgenin etkisizliğini en net şekilde ortaya koyan resmi belge oldu. Temmuz ayında yayımlanan genelgeye karşın merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin temmuz-ekim döneminde taşıt kiralama giderlerinin 1 milyar TL’yi aştığı belirlendi. Haziran ayında 224 milyon 437 bin TL olan kamunun taşıt kiralama giderlerinin temmuz-ekim döneminde aylara göre dağılımı ise şöyle kaydedildi: Temmuz: 224 milyon 437 bin TL, Ağustos: 265 milyon 291 bin TL, Eylül: 260 milyon 514 bin TL, Ekim: 275 milyon 623 bin TL.

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