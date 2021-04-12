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12 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

TCMB açıkladı: 12 aylık cari açık 37 milyar 786 milyon dolar oldu

12 Nisan 2021, Pazartesi 10:59
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolara yükseldi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 786 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu gelişmede, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar yükselerek 1 milyon 171 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmesi etkili oldu.

Aynı dönemde, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 466 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu hesapta, geçen yılın şubat ayında 2 milyar 442 milyon dolar fazla oluşmuştu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre 561 milyon dolar azalarak 393 milyon dolar oldu. Geçen yılın şubat ayında 131 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi ise bu yılın aynı ayında 132 milyon dolar net giriş kaydetti.

Şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 714 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 273 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, şubatta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 486 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 546 milyon dolarlık net alış yaptı.

Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 439 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 375 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında ise yabancı para cinsinden 31 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 101 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 70 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, şubatta bankalar 534 milyon dolar, genel hükümet 141 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 179 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise şubatta 925 milyon dolar net artış gözlendi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 2,3 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, ocak ayına ilişkin cari işlemler açığı 1 milyar 867 milyon dolardan 1 milyar 815 milyon dolara revize edildi. 

AA

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