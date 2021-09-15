Tek tıkla karavan kiralayabilirsiniz

Ülkemİzİn karavan üreticilerinden Crawler ile iş birliği yapan Enterprise Türkiye, 100 adet karavanı filosuna katarak Türkiye’nin en büyük karavan filosuna sahip araç kiralama markası oldu.

Yerli üretici Crawler’ın İZZ 458 ve ANKA 300 modellerini filosuna dahil eden marka, yeni karavan modellerini ilk etapta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda müşterileriyle buluşturacak. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “İş birliğiyle karavan tatili yapmak isteyen veya karavanı deneyip sahip olmak isteyen birçok kişi deneyimleme fırsatı bulacak. Şu anda Türkiye’nin en hızlı ve pratik şekilde online karavan kiralama hizmeti sunan araç kiralama firmasıyız. Müşterilerimizi herhangi bir form doldurma işlemiyle uğraştırmıyoruz. Tek tuşla doğrudan kiralama imkânı sunarak oldukça pratik bir hizmet veriyoruz” dedi. Crawler Karavan CEO’su Selami Kullemci ise, “Karavan insanların çok merak ettiği ancak ulaşmanın zor olduğu bir araçtı. Crawler kalitesi ve Enterprise Türkiye tecrübesiyle bu zorluğun önemli ölçüde aşılacağına inanıyoruz” diye konuştu. İstanbul - Musa Aydın

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