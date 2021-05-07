Temassızda limit 350 TL oldu

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), daha önce 250 TL olan temassız kartların şifresiz işlem limitinin dün itibariyle 350 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

350 TL ve üzeri yapılan ödemeler ise şifre gerektirecek. Temassız kartlarda limit arttırıldı. Yurttaşlar, yaptıkları alışverişlerde ödemelerini 250 TL’ye kadar temassız kartlarıyla şifre kullanmadan yapabiliyordu. BKM, temassız ödeme işlemleri limitinin dün itibariyle 350 TL’ye yükseltildiğini duyurdu. Bu tutarın üzerinde yapılan ödemelerde ise şifre istenecek. Koronavirüs salgınında bulaşın yüksek olduğu noktalardan biri de temas. Nakit paranın elden ele geçerek virüs ve bakteri taşımada riski artırırken, yurttaşlara ödelemelerini mümkün oldukça temassız kartlar ile yapmaları hijyen açısından öneriliyor. Ankara - anka

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