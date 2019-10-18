TÜDEF: Açlık ve yoksulluk artıyor

Tüketici Dernekleri Federasyonu “Ülkemizde nüfusun yüzde 20’den fazlası açlık sınırının altında yaşarken, yüzde 60’ı da yoksulluk sınırında yaşıyor. Zamlar nedeniyle Türkiye’de açlık ve yoksulluk artıyor” dedi.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Dünya Gıda Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Ülkemizde nüfusun yüzde 20’den fazlası açlık sınırının altında yaşarken, yüzde 60’ı da yoksulluk sınırında yaşıyor. Başta enerji olmak üzere, gıda maddelerine gelen ard arda zamlar dolayısıyla Türkiye’de açlık ve yoksulluk artıyor. Ülkemizde gıdalarda hile yapan firmaların 19 ay sonra kamuoyuna açıklanmasından sonra gıda güvenliğinin kalmadığını da söylemek mümkün. Tüketicinin can güvenliğini tehlikeye sokan firmalar birkaç bin lira para cezasını ödeyerek hile yapmaya devam ediyorlar” dedi.

Sürdürülebilir gıda politikaları geliştirilmeli

Açıklamada, “Küresel ısınmanın artık bir dünya gerçeği, buna göre tarımsal ürün ekimimizi yeniden gözden geçirmemiz, buğday ve arpa yerine artık sıcağa ve kuraklığa dayanıklı türlerin ekim araştırmalarını şimdiden yapmamız lâzım. Seralara dayalı bir sebze politikasının iklim değişikliği sürekli yağmurlar ve hortumlar dolayısıyla gelecek yıllarda verimliliğinin düşeceğini sanıyoruz. Bunun içinde tedbirler alınmalıdır. Gıda güvenliği ile yeterli ve dengeli beslenme konusu gün geçtikçe Türkiye’de de önemini artırıyor. Yeterli ve dengeli beslenebilmek için gereken para miktarı ne yazık ki halkımızın yüzde 80’inde yok. Televizyonlarda yapılan kadın-yemek programlarında asgarî ücretlinin yoksulluk ve açlık sınırında yaşayanların nasıl beslenebileceği konusunda tavsiyeler verilmesini istiyoruz” görüşüne yer verildi.

Ankara - Ahmet Terzi