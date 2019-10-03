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3 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı

03 Ekim 2019, Perşembe 10:21
Enflasyon, eylülde yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 9,26 olarak gözlemlendi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 18,27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 26,44 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 8,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,53 yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde ağustos ayına göre yüzde 0,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 artış kaydetti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise ağustosa göre yüzde 0,13, Eylül 2018'e kıyasla da yüzde 2,45 arttı.

Eylülde yüzde 9,26'ya gerileyen yıllık enflasyon, Temmuz 2017'den sonra yeniden tek hane olarak gözlemlendiği belirtildi.

AA

Etiketler: enflasyon
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