Tüketici atık geri dönüşüm konusunda teşvik edilmeli

Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, atıkların bugün geçmiş dönemde olmadığı kadar ekonomik bir değeri olduğunu belirterek, tüketiciyi geri dönüşüm konusunda teşvik edecek sistemlerin kurulması gerektiğini belirtti.

Doğrudan ve dolaylı 15 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan sanayi kollarından biri olan plastik sektörü, geri dönüşümdeki pazar payını artırmayı hedefliyor. Geri dönüşümde öncelikli pazarın Avrupa olduğunu ifade eden Yavuz Eroğlu, 2-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek RePlast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm ve Hammaddeleri Fuarı’nın da bu anlamda yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti. ÜRETİM ARTTI, İHRACAT AZALDI “Cari açık ve çevreyi koruyabilmenin ilacı atık” diyen Eroğlu, “Avrupa Birliği 2025 yılında yüzde 25-30 oranında geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını zorunlu kılacak. Türkiye’nin geri dönüşüme kazandırabilmek adına AB’den atıkları alabilmesi için bundan sonra iyi bir karneye ihtiyacı olacak” değerlendirmesini yaptı. 2023 yılının 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre plastik mamul sektöründe miktar bazında üretim yüzde 4,5 artarken; ithalattaki artış ise yüzde 9,5 olarak gerçekleşti. İthalatta ilk sırayı miktar ve değer bazında Çin alırken; Çin’i Almanya, İtalya, Güney Kore ve Fransa izledi. Bu dönemde ihracat ise yüzde 1,7 geriledi. İstanbul - Yeni Asya

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