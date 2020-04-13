Tüketici davranışı değişecek

Adform Türkiye Genel Müdürü Cem Eroğlu, içinde olduğumuz evde kalma sürecinin dijitali hayat biçimi olarak dayattığını vurgularken, bu sürecin yeni ve bambaşka bir tüketici davranışı ortaya çıkaracağını söyledi.

COVID-19 sonrasında her tür dijital içeriğin tüketimi iki kat artış gösterdi. Mobildeki büyümeye dikkat çeken Adform Türkiye Genel Müdürü ve MEA, APAC Bölgeleri Satış Direktörü Cem Eroğlu, dijital reklam ve tüketici dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

İçinde olduğumuz evde kalma sürecinin dijitali yaşama biçimi olarak dayattığını vurgulayan Eroğlu, bu sürecin yeni ve bambaşka bir tüketici davranışı ortaya çıkaracağı görüşünde. Markaların buna ne kadar hazır olup olmadığını göreceğimizi belirten Eroğlu, “Şu anda tüketiciler sadâkat kararlarını gözden geçirecek bir noktadalar. Fiyat karşılaştırma sitelerindeki trafiğin artmasından, tüketicinin düşünmek için daha fazla zamanı olduğunu görüyoruz” dedi.

Reklâm ekosisteminin bütün tarafları olarak bu gelişmeleri cihazdan bağımsız da yorumlamamız gerektiğine değinen Eroğlu, “Cihazlar arası etkileşim ve kullanıcının cihazlar arası değişimini tesbit edebilmemiz lâzım. Büyük ekranda insanlar daha fazla etkileşime geçiyor, mobilde ise etkileşim sonrası kararları alıyorlar. Şu anda büyük bir fırsat var bazı endüstriler için. Mobil bankacılık meselâ. Mobilin önemi sadece içerik mecralarında veya tüketiciler özelinde değil, telefon üzerinden yapılacak işlemlerin farkındalığıyla da sonuçlanmalı. Telefona adapte olmamış tüketicilerin pişmanlık yaşayacağını düşünüyorum” dedi.

İstanbul - Reyhan Keser