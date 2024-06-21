Tüketici güveni dibe vurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı tüketici güveni endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayıs ayında 80,51 iken haziran ayında yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 oldu. Tüketici güveni bu yılın en düşük düzeyine geriledi. Tüketici güveni ocak ayında 80,4, şubatta 79,3, martta 79,4, nisan ve mayısta 80,5 düzeyindeydi. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu sorusuna verilen yanıtlara göre oluşturulan endeks değeri haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,2 düşüşle 63,8’e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 4,4 azalarak 79,2’ye, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 2,8 azalarak 76,1’e, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi de yüzde 1,6 azalarak 94,0’a geriledi. AA

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